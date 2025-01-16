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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани о 5:0 с «Хоффенхаймом»: «В каждой игре «Бавария» показывает, что голодна – реагирует на прошлый сезон»

«Я доволен игрой и настроем команды. Мы агрессивно защищались и провели хороший матч. Мы должны продолжать в том духе.

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