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ДТП на Шри-Ланке: погиб один человек, 19 раненых среди русских туристов

ДТП на Шри-Ланке: погиб один человек, 19 раненых среди русских туристов

На Шри-Ланке произошло ДТП с автобусом, перевозившим русских туристов. Водитель автобуса погиб, а 19 пассажиров пострадали в результате столкновения с грузовиком на Южном скоростном шоссе.

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