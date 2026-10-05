Свет и мозг: как Нобелевская премия 2026 года изменила будущее медицины

Нобелевская премия — это не просто почетная награда, это признание тех, кто меняет мир. И в этом году она досталась трём ученым, чьи открытия могут стать настоящим прорывом в медицине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым