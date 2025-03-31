Митрофанов о зимних турнирах в России: «Инфраструктуры для шести команд РПЛ нет, топ-клубы ищут идеальные условия. Правительство и РФС многое делают, чтобы команды тренировались в стране»

– На пресс-конференции после исполкома президент РФС говорил о базах в районе Сочи. В России есть инфраструктура, чтобы провести аналог турниру, который РПЛ проводит в Эмиратах, у себя на юге? – В настоящий момент достаточной инфраструктуры для шести команд РПЛ нет.