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Митрофанов о зимних турнирах в России: «Инфраструктуры для шести команд РПЛ нет, топ-клубы ищут идеальные условия. Правительство и РФС многое делают, чтобы команды тренировались в стране»

– На пресс-конференции после исполкома президент РФС говорил о базах в районе Сочи. В России есть инфраструктура, чтобы провести аналог турниру, который РПЛ проводит в Эмиратах, у себя на юге? – В настоящий момент достаточной инфраструктуры для шести команд РПЛ нет.

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