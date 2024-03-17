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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов не забил замедленный буллит Самсонову. У него ассист на 59:53, 3 броска, 23% на точке и «+1» за 16:57 с «Торонто»

Кузнецов не забил замедленный буллит Самсонову. У него ассист на 59:53, 3 броска, 23% на точке и «+1» за 16:57 с «Торонто»

Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (5:4 Б).  В концовке третьего периода россиянин помог «Харрикейнс» перевести игру в овертайм, ассистировав Себастьяну Ахо.

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