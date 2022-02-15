Если вдруг что: Украина попросила у НАТО автокраны, бульдозеры, пикапы и внедорожники

AF-News 2022-02-15T20:20:40+0300 01.01.1970 Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут угрожать мирному населению.
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