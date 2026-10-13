«Хоть на 200 грамм обвесить»: военкор оценил новый «мирный план» Запада Читая западные «планы мира» на Украине, не покидает ощущение, что их пишут мелкие мошенники-прохиндеи, похожие на рыночных торгашей, для которых главная задача – хотя бы на 200 граммов тебя обвесить.