Российский «Панцирь С-1» перехватил снаряд HIMARS в Курской области

В Курской области наши военнослужащие продолжают борьбу с врагом. Подразделения 810-ой российской бригады морской пехоты ЧФ, удерживающие оборону под Коренево, организовали тактически грамотную огневую засаду на одном из флангов населённого пункта на базе расчётов крупнокалиберных пулемётов, гранатометного отделения, а также как минимум одной БМП-3.