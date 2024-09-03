НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Российский «Панцирь С-1» перехватил снаряд HIMARS в Курской области

Российский «Панцирь С-1» перехватил снаряд HIMARS в Курской области

В Курской области наши военнослужащие продолжают борьбу с врагом. Подразделения 810-ой российской бригады морской пехоты ЧФ, удерживающие оборону под Коренево, организовали тактически грамотную огневую засаду на одном из флангов населённого пункта на базе расчётов крупнокалиберных пулемётов, гранатометного отделения, а также как минимум одной БМП-3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх