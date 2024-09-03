Российский «Панцирь С-1» перехватил снаряд HIMARS в Курской области

В Курской области наши военнослужащие продолжают борьбу с врагом. Подразделения 810-ой российской бригады морской пехоты ЧФ, удерживающие оборону под Коренево, организовали тактически грамотную огневую засаду на одном из флангов населённого пункта на базе расчётов крупнокалиберных пулемётов, гранатометного отделения, а также как минимум одной БМП-3.
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