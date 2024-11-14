Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до 13 тысяч рублей

Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена на килограмм продукта может дойти до 13 тысяч рублей, заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.
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