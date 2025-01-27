«Муж выпивал, брак не сложился»: Винер рассказала о горькой судьбе Ирины Чащиной

Тренер по художественной гимнастике поделилась откровенными подробностями жизни спортсменки. Ирина Винер кадр VKИрина Винер поделилась подробностями жизни 42-летней Надеждой Стрелец прозвучали откровения 76-летней Винер о причинах неудачи гимнастки в семейной жизни.
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