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Сергунина: второй этап приема заявок на гранты на оборудование стартовал в Москве

Сергунина: второй этап приема заявок на гранты на оборудование стартовал в Москве

В Москве начался второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. Компании смогут получить поддержку для компенсации расходов на покупку и лизинг оборудования, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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