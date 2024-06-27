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Царьград

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В Приангарье тела двух пропавших подростков нашли на водохранилище

В Приангарье тела двух пропавших подростков нашли на водохранилище

В Иркутской области нашли в водохранилище тела двух пропавших подростков, возбуждено уголовное дело.Накануне в Нукутском районе двое 14-летних мальчиков пропали без вести.

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