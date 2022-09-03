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Военные священники прибыли в расположение воинских частей ЦВО в зоне проведения специальной военной операции

Военные священники прибыли в расположение воинских частей ЦВО в зоне проведения специальной военной операции

В обязанности военного духовенства входит духовное окормление личного состава, проведение традиционных церковных чинов: окропление святой водой, освящение военной техники.

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