Военные священники прибыли в расположение воинских частей ЦВО в зоне проведения специальной военной операции

В обязанности военного духовенства входит духовное окормление личного состава, проведение традиционных церковных чинов: окропление святой водой, освящение военной техники.
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