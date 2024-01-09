В пригороде Челябинска в огне погиб трехлетний ребенок

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером понедельника, 8 января, в Сосновском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии