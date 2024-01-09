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В пригороде Челябинска в огне погиб трехлетний ребенок

В пригороде Челябинска в огне погиб трехлетний ребенок

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером понедельника, 8 января, в Сосновском районе.

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