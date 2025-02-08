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Селение Черкасская Конопелька и деревня Фанасеевка были захвачены украинскими силами. Командование ВС РФ не позволяет крупным формированиям укронацистов сосредотачиваться в этих местах, привлекая для этого группы беспилотников.

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