Селение Черкасская Конопелька и деревня Фанасеевка были захвачены украинскими силами. Командование ВС РФ не позволяет крупным формированиям укронацистов сосредотачиваться в этих местах, привлекая для этого группы беспилотников.
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