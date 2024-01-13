Европу уличили в продолжении покупки российской нефти

В Европе продолжают закупать российскую нефть, но делают это не напрямую, а через Индию. Импорт нефти из Индии в Европейский союз (ЕС) вырос до «рекордного уровня», в то же время импорт российской сырой нефти в Дели в 2023 году увеличился более чем в два раза.