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Закон, порядок, государство

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Подразделения ПВО группировки войск «Центр» уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на Авдеевском направлении зоны СВО в ДНР

Подразделения ПВО группировки войск «Центр» уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на Авдеевском направлении зоны СВО в ДНР

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику .

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