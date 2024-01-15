Американское консульство в иракском городе Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).
Третья мировая?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Не приведи Господь война... Ненавижу войну... А ВСЕ США... Везде и ко всем лезут, планируют и провоцируют конфликты, и постоянно развязывают войны по всему Миру. ТВАРИ!! Почему никто в Мире не поднимает вопрос в ООН о признании США страной-террористом и об исключении США из СБ ООН. Они недостойны быть там!! УБИЙЦЫ!! Сколько людей уже они убили по всему Миру?!!!
Ответить
14 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Е..Нападение на генерал-губернатора Ирака ?
Ответить
14 час.
Владимир семин
Они, мракобесы (США), за счёт войн и живут!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии