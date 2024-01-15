Третья мировая?

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лина любимцева

Не приведи Господь война... Ненавижу войну... А ВСЕ США... Везде и ко всем лезут, планируют и провоцируют конфликты, и постоянно развязывают войны по всему Миру. ТВАРИ!! Почему никто в Мире не поднимает вопрос в ООН о признании США страной-террористом и об исключении США из СБ ООН. Они недостойны быть там!! УБИЙЦЫ!! Сколько людей уже они убили по всему Миру?!!!