Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дикий запад: подборка реальных новостей из англоязычной прессы №3

Дикий запад: подборка реальных новостей из англоязычной прессы №3

ipestov   Я уже давно гораздо глубже погружен в англоязычную прессу, чем в российскую. И как бы мне не хотелось сфокусироваться на профессиональных интересах, тамошние социальные новости всё равно пробирались в моё информационное поле.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Зачем я это читал? Нам бы со своими ипанутыми разобраться...
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