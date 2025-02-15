Замглавы НХЛ Дэйли: сборная России сделала бы хоккейный олимпийский турнир лучше

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолша, согласно которому участие сборной России сделало бы лучше зимние Олимпийские игры - 2026.
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