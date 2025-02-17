Британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что нынешний премьер страны имбецил, а он сам предпочел бы видеть на посту главы правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров.
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