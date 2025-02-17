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Британский телеведущий признался, что хотел бы видеть Путина главой правительства своей страны

Британский телеведущий признался, что хотел бы видеть Путина главой правительства своей страны

Британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что нынешний премьер страны имбецил, а он сам предпочел бы видеть на посту главы правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров.

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