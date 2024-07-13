Инженеры РФ научились определять модификации ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучили попавшие в их распоряжение британские крылатые ракеты Storm Shadow. Определены, в частности, особенности работы блоков управления, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии