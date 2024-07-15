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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Парсеговой: «Арина подвергалась травле со стороны одной из семей. Моего ребенка хотели вышвырнуть из зала – это Людмила Сарновская»

В мае 2023-го Арина, которой сейчас 12 лет, ушла из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. – Нахождение в «Ангелах Плющенко» параллельно усложнял еще один момент.

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