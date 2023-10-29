Эдуард Шаповалов. Немецкий Bild накануне вышел с сенсационной статьей, утверждая, будто нынешний сенатор, а в прошлом вице-премьер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой, начиненной взрывчаткой.
Дмитрий Рогозин: Хотел бы попасть и в Брюссель, и в Вашингтон
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Достаточно на их сборища любому из них маячок подвесить где нибудь на подходе (гендеру )
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1 д.
Александр Конкин
а кто не хочет туда попасть на подписание капитуляции в день Победы России?
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1 д.
Анатолий Анатольев
ЗАПАД еще раз доказал ЕВРОПЕ, какое ОНО ДЕРЬМО!!!!
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18 час.
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