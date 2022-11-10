Военное обозрение

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Сегодня исполняется 40 лет со дня смерти Леонида Ильича Брежнева

Сегодня исполняется 40 лет со дня смерти Леонида Ильича Брежнева

Сорок лет назад после продолжительной болезни, так и не покинув руководящего поста ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР, из жизни ушел Леонид Ильич Брежнев.

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