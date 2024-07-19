Курильские острова перед войной В следующем 2025 году будет 80 лет с того момента, как Курильские острова стали советскими, а потом и российскими.
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Курильские острова перед войной В следующем 2025 году будет 80 лет с того момента, как Курильские острова стали советскими, а потом и российскими.
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