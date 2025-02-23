Передвижные камеры фиксации скорости появятся на КАД

На период с 24 февраля по 2 марта В дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) предупредили водителей о работе передвижных комплексов фиксации превышения скорости на КАД в период с 24 февраля по 2 марта.
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