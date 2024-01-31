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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Китайские туристы увеличивают мировой рынок путешествий

Китайские туристы увеличивают мировой рынок путешествий

По мере приближения китайского Нового года на рынке выездных путешествий наблюдается ажиотаж по бронированию: количество заказов китайских туристов в Сингапур, Малайзию и Таиланд из Китая выросло в 15 раз по сравнению с прошлым годом.

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