Турция готовится развернуть свой флот у берегов Сомали Президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в турецкий парламент ходатайство о выдаче разрешения на размещение турецких войск в территориальных водах Сомали.
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Турция готовится развернуть свой флот у берегов Сомали Президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в турецкий парламент ходатайство о выдаче разрешения на размещение турецких войск в территориальных водах Сомали.
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