Автомобили уйдут в пропасть. Во Владивостоке асфальт и бетонные блоки сползли в кювет

Часть дороги и бетонные блоки обрушились на улице Ватутина, 20 во Владивостоке. Опасный участок находится на повороте, поэтому есть риск падения автомобилей в пропасть, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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