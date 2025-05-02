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Автомобили уйдут в пропасть. Во Владивостоке асфальт и бетонные блоки сползли в кювет

Автомобили уйдут в пропасть. Во Владивостоке асфальт и бетонные блоки сползли в кювет

Часть дороги и бетонные блоки обрушились на улице Ватутина, 20 во Владивостоке. Опасный участок находится на повороте, поэтому есть риск падения автомобилей в пропасть, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.

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