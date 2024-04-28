Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии

Агрессивные и возбуждённые водители, подверженные вспышкам гнева на дороге, чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП), утверждает врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии