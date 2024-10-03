«Кордиант» пошёл по рукам: Саркисян прокатит Мордашова с ветерком?

Саркисян выкачал ликвидное имущество из актива, а теперь перепродал осколки?Почему активы ушедшего из РФ производителя шин, автокомпонентов, термотехники и электроинструментов - группы компаний «Кордиант», снова проданы, разбирался корреспондент УтроNews.
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