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«Кордиант» пошёл по рукам: Саркисян прокатит Мордашова с ветерком?

«Кордиант» пошёл по рукам: Саркисян прокатит Мордашова с ветерком?

Саркисян выкачал ликвидное имущество из актива, а теперь перепродал осколки?Почему активы ушедшего из РФ производителя шин, автокомпонентов, термотехники и электроинструментов - группы компаний «Кордиант», снова проданы, разбирался корреспондент УтроNews.

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