Трамп высказался о снятии антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. Он заявил в присутствии журналистов в Белом доме, что пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт, трансляция брифинга велась на сайте резиденции.