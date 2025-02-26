Трамп высказался о снятии антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. Он заявил в присутствии журналистов в Белом доме, что пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт, трансляция брифинга велась на сайте резиденции.
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