Эксперты назвали идеальное время для завтрака, способное продлить годы жизни

По данным IJE, желательно, чтобы первый приём пищи состоялся до 8 утраВ журнале International Journal of Epidemiology (IJE) появились результаты исследования, проведённого испанскими учёными из Барселонского института глобального здравоохранения.
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