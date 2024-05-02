Политолог Марков: Лукашенко знает настроения украинских военных

Политолог Сергей Марков прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина может прекратить свое существование в условиях отсутствия переговоров по урегулированию конфликта.
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