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Нижегородская правда

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Более 7,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2026 году

На 2 сентября 2026 года в медицинские организации региона поступило 7305 обращений по поводу присасывания клещей, включая более двух тысяч детей.

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