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Царьград

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СВР России обвинила Европу в искажении истории войн

СВР России обвинила Европу в искажении истории войн

В пятницу директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Европа активно распространяет ложные трактовки итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, подталкивая к искажению исторических фактов ради мнимых идеалов либеральной демократии.

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