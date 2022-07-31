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Дана Борисова снялась в неглиже для поклонников с целью завлечь аудиторию

Дана Борисова снялась в неглиже для поклонников с целью завлечь аудиторию

Российская телеведущая Дана Борисова всерьез занялась своими социальными сетями. Теперь артистка решила открыться для новой аудитории в Telegram, а для общения с подписчиками сняла видеоролик, где заявила о своем присутствии на новой платформе.

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