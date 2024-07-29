Житель Архангельска осужден за непристойное поведение в отношении детей

Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что вечером 31 марта 2024 года в округе Варавино-Фактория города Архангельска нетрезвый мужчина совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек.