Житель Архангельска осужден за непристойное поведение в отношении детей

Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что вечером 31 марта 2024 года в округе Варавино-Фактория города Архангельска нетрезвый мужчина совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек.
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