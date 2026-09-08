Долю обрабатывающих производств в ДФО доведут до 10%

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в которой ключевой задачей назван переход к более диверсифицированной экономике с высокой долей технологичных производств и усилением роли макрорегиона в сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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