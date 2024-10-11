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Курская дуга, 9 октября: «Получив по зубам, 36-я бригада, грузинский легион, поляки поняли, что тут их ждет конкретная мясорубка»

Курская дуга, 9 октября: «Получив по зубам, 36-я бригада, грузинский легион, поляки поняли, что тут их ждет конкретная мясорубка»

Курская дуга, 9 октября: «Получив по зубам, 36-я бригада, грузинский легион, поляки поняли, что тут их ждет конкретная мясорубка» Наши бойцы зачищают леса вдоль границы, готовя окружение бандеровцев Военнослужащие российской армии вернули под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина (севернее Малой Локни) и Покровский (у Любимовки) в Курской области, куда ранее вторглись вооруженные силы Украины.

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