В "Домодедово" приземлился лайнер со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Глава департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил журналистам, что в аэропорту Домодедово совершил посадку спецборт, на борту которого находятся россияне из второй группы эвакуированных из сектора Газа .
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