Трамп заявил, что не сожалеет об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран. В интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос, не повысил ли бы отказ от атаки на Иран шансы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс.