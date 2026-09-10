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Трамп заявил, что не сожалеет об атаке на Иран

Трамп заявил, что не сожалеет об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран. В интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос, не повысил ли бы отказ от атаки на Иран шансы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс.

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