Кэмерон назвал допустимой любую поддержку Киева, пока НАТО не воюет с РФ

Stefan Rousseau/Pool via REUTERS Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал любую помощь Киеву "допустимой", пока военные НАТО не вступили в прямое противостояние с Вооруженными силами России.
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