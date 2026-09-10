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Удобный ИИ-формат поиска по подготовительным материалам принятия части первой ГК РФ в 1994 году

В 2019 году А.И. Муранов подготовил и на Закон.ру с одобрения А.Л. Маковского опубликовал огромный документ, в котором собраны все материалы подготовки части первой ГК РФ.

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