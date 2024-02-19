BMW и Mercedes, подвиньтесь. BYD собирается занять лидирующие позиции на рынке элитных автомобилей: производитель обещает ряд новинок

BYD рассказал о своих планах на будущее на рынке элитного сегмента: компания выпустит ряд элитных моделей класса люкс в 2024 году и позже, планируя занять лидирующие позиции на рынке премиальных машин, благодаря характеристикам и высочайшим стандартам качества.