BMW и Mercedes, подвиньтесь. BYD собирается занять лидирующие позиции на рынке элитных автомобилей: производитель обещает ряд новинок

BYD рассказал о своих планах на будущее на рынке элитного сегмента: компания выпустит ряд элитных моделей класса люкс в 2024 году и позже, планируя занять лидирующие позиции на рынке премиальных машин, благодаря характеристикам и высочайшим стандартам качества.
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