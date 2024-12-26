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Москве не хватает 70 тысяч строителей: рассматривается привлечение мигрантов

Москве не хватает 70 тысяч строителей: рассматривается привлечение мигрантов

В Москве вызывает беспокойство дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли. Заместитель мэра Владимир Ефимов сообщает о нехватке 50–70 тысяч работников.

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