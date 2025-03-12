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Царьград

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У сыгравшей в "Иронии судьбы" Валентины Талызиной нашли рак: подробности болезни и лечения

У сыгравшей в "Иронии судьбы" Валентины Талызиной нашли рак: подробности болезни и лечения

Не так давно актриса почувствовала сильное недомогание и обратилась к врачам.Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, звезда культового фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", столкнулась с тяжелым испытанием — ей диагностировали рак поджелудочной железы.

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