В Казани обсудили участие Татарстана в процессе цифровой трансформации государства

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина В казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоялось заседание межведомственной рабочей группы №15 по цифровизации, работу которой по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова курирует депутат Государственной Думы России от РТ Айдар Метшин.
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