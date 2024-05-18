Регионы УрФО вошли в новый консульский округ Республики Киргизия

Генеральному консульству Киргизской Республики в городе Екатеринбурге будет назначен новый консульский округ, в который будут включены определенные области России, такие как Пермский край, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.
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