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Регионы УрФО вошли в новый консульский округ Республики Киргизия

Регионы УрФО вошли в новый консульский округ Республики Киргизия

Генеральному консульству Киргизской Республики в городе Екатеринбурге будет назначен новый консульский округ, в который будут включены определенные области России, такие как Пермский край, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

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